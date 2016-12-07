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الانقلابيون يقصفون تعز.. وتحذير من «كارثة إنسانية»

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الانقلابيون يقصفون تعز.. وتحذير من «كارثة إنسانية» الانقلابيون يقصفون تعز.. وتحذير من «كارثة إنسانية»

سقطعدد من القتلى والجرحى في معارك شرسة وقصف عنيف شنته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أمس على مدينة تعز مع دوي انفجارات عنيفة إثر قيام الانقلابيين بقصف هستيري استهدف بعض الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة والدبابات. إلى ذلك، جدد ائتلاف الإغاثة الإنسانية تحذيره من كارثة إنسانية ومجاعة في تعز تهدد مئات الآلاف إذا لم يكن هناك تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة. وأعلنت القوات الأمنية في عدن القبض على خلية مكوّنة من 8 أفراد ينتمون لتنظيم "داعش"، وقال المركز الإعلامي للشرطة إن العملية تمت بالتنسيق مع قوات التحالف. وأضاف "الخلية مسؤولة على تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية، وبحوزة أفرادها مسدسات كاتمة للصوت وأوراق ثبوتية ومراسلات بينهم وبين قيادات في تنظيم داعش في العراق وسورية". وقال المركز إن أفراد الخلية أدلوا باعترافات أولية بضلوعهم في اغتيال ضباطا متقاعدين، فيما اعترف عدد من أفراد الخلية تلقيهم أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص مواليين للمخلوع صالح والحوثيين وأحزاب سياسية.

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