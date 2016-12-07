انطلاق الدورة التأسيسية العاشرة لتهيئة أعضاء التدريس الجدد

افتتح مدير جامعة الملك سعود الأستاذ د. بدران بن عبدالرحمن العمر حفل عمادة تطوير المهارات بالجامعة بمناسبة انطلاق برنامج الدورة التأسيسية العاشرة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المشرف على عمادة تطوير المهارات د. محمد بن عوض الحارثي كلمة أوضح من خلالها أنّ هذا اليوم هو لقاء تطوير وتعليم ومهارة، عشرة أعوام منذ انطلاقة هذا البرنامج مضت سريعاً ولكنها أعوام جعلها الزملاء والزميلات خريجو هذا البرنامج مفعمة بالحيوية وبالتطوير المهني.. ومتميزة بحضورهم الإيجابي وتفاعلهم، وأن هذا اليوم يأتي وقودٌ لمواصلة التميز والعطاء وعدم الوقوف عند تخوم المنجز.

وقد أعرب د. الحارثي عن ترحيبه بكوكبة من الزملاء الجدد المنظمين لهذا الصرح العظيم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في رحلتهم العلمية والعملية في رحاب جامعة الملك سعود وخدمة لهذا الوطن المعطاء.

واختتم المشرف على عمادة تطوير المهارات كلمته بتقديم الشكر الجزيل لمعالي مدير الجامعة لرعايته اللقاء، كما قدم شكره للدكتور يوسف عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير لمتابعته المستمرة لسير عمل العمادة وتوجيهه الدائم لأنشطة وبرامج العمادة. كما شكر منسوبو العمادة من الزملاء والزميلات على الجهود التي يبذلها الجميع خدمة للجامعة.

ثم ألقى مدير الجامعة كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة وقال: "يطيب لي أن أرحب بكم في هذه المناسبة المهمة التي نجتمع فيها لافتتاح الدورة التأسيسية العاشرة لأعضاء هيئة التدريس الجدد" وهذه المبادرة الذكية التي مضى عليها عقدٌ كامل من الزمان وهي تُنظم بانتظام لا إخلال فيه ولا خلل معه، تنظمها عمادة تطوير المهارات بالجامعة، مسخرة لذلك جهداً كبيراً، ووقتاً طويلاً، وعملاً متقناً، وفكراً نيراً، ليحقق هذا البرنامج التدريبي أهدافه ويبلغ آماله، وصولاً إلى بناء مجتمع جامعي يُحتذى في مهاراته وخبراته، وإدارته لجهده البحثي والتدريسي.

وفي ختام كلمته دعا مدير الجامعة أن يديم الله علينا نعمه، ويديم عز حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وأن ينصر جنودنا الأبطال المرابطين هناك على الثغور، وأن يحميهم ويدحر عدوهم، كما قدم شكره لعمادة تطوير المهارات على تنظيم هذه الدورة، والمشاركين فيها، سائلاً الله للجميع العون والسداد.

بعد ذلك قام مدير الجامعة بتكريم أعضاء هيئة التدريس الجدد الحاصلين على شهادة إتمام البرنامج وتكليفاته المطلوبة، بعد ذلك انطلقت فعاليات البرنامج.

الجدير بالذكر أن برنامج الدورات التأسيسية لأعضاء هيئة التدريس الجدد معتمد دولياً من هيئة سيدا البريطانية وهو من المبادرات الريادية لعمادة تطوير المهارات في تطوير الأداء التدريسي في جامعة الملك سعود.