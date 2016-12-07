أمير التنمية وقائد المسيرة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله واهب النعم خيراته لا تعد ولا تحصى وبعد

يشرفني في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا وفي هذا اليوم المبارك الذي نحتفي فيه بشرف اللقاء بأمير التنمية في منطقة جازان أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في زيارته التفقدية لهذه المحافظة العزيزة محافظة جزر فرسان، وكما عودنا سموه على مثل هذه اللقاءات التي تأتي تجسيدا لمعاني الوفاء يقف سموه ويطلع على ما وصلت إليه حركة التنمية والنماء في هذه المحافظة التي شهدت في عهد سموه قفزات هائلة فأصبحت فرسان واجهة حضارية وسياحية، كما أن في زيارات سموه الكثير من المعطيات التي تنصب في خدمة المحافظة وسكانها وزوارها وفوق ذلك كله فإن لقاءات سمو أميرنا المحبوب بأبنائه وإخوانه المواطنين والوقوف على متطلباتهم وتلمس احتياجاتهم من أهم المكاسب التي يجنيها المواطنون فسموه يصل إليهم ويناقشهم وتلك روح القيادة، إن الفرحة أيها الأمير الجليل قد عمت كل بيت وشارع في فرسان وقراها فرحا بمقدمكم الميمون ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أشيد بالرعاية والتوجيه الذي نجده في قطاع البلديات من لدن سموه ومن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالملك آل الشيخ، وكذا المتابعة والتوجيه من سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع في تذليل كافة العقبات التي تواجهنا إن وجدت، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لسعادة محافظة فرسان الأستاذ حسين بن ضيف الله الدعجاني على ما تجده هذه البلدية من دعم ومساندة منه ومعاونة إخواني وزملائي رئيس وأعضاء المجلس البلدي؛ فهم السند لنا بعد الله في تحقيق تطلعات المواطنين، حفظ الله لهذه البلاد أمنها ورخاءها تحت قيادة مليكنا الغالي ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، سائلين الله أن يعجل بنصر جنودنا المرابطين على الحدود، ويسدد رميهم، وأهلا بكم يا سمو الأمير بين أحضان جزر فرسان الحالمة، متمنين لسموكم الكريم ولصحبكم الكرام طيب الإقامة والله الهادي إلى سواء السبيل.