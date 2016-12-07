أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير التنمية وقائد المسيرة

Google+ Print
أمير التنمية وقائد المسيرة أمير التنمية وقائد المسيرة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله واهب النعم خيراته لا تعد ولا تحصى وبعد

يشرفني في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا وفي هذا اليوم المبارك الذي نحتفي فيه بشرف اللقاء بأمير التنمية في منطقة جازان أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في زيارته التفقدية لهذه المحافظة العزيزة محافظة جزر فرسان، وكما عودنا سموه على مثل هذه اللقاءات التي تأتي تجسيدا لمعاني الوفاء يقف سموه ويطلع على ما وصلت إليه حركة التنمية والنماء في هذه المحافظة التي شهدت في عهد سموه قفزات هائلة فأصبحت فرسان واجهة حضارية وسياحية، كما أن في زيارات سموه الكثير من المعطيات التي تنصب في خدمة المحافظة وسكانها وزوارها وفوق ذلك كله فإن لقاءات سمو أميرنا المحبوب بأبنائه وإخوانه المواطنين والوقوف على متطلباتهم وتلمس احتياجاتهم من أهم المكاسب التي يجنيها المواطنون فسموه يصل إليهم ويناقشهم وتلك روح القيادة، إن الفرحة أيها الأمير الجليل قد عمت كل بيت وشارع في فرسان وقراها فرحا بمقدمكم الميمون ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أشيد بالرعاية والتوجيه الذي نجده في قطاع البلديات من لدن سموه ومن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالملك آل الشيخ، وكذا المتابعة والتوجيه من سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع في تذليل كافة العقبات التي تواجهنا إن وجدت، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لسعادة محافظة فرسان الأستاذ حسين بن ضيف الله الدعجاني على ما تجده هذه البلدية من دعم ومساندة منه ومعاونة إخواني وزملائي رئيس وأعضاء المجلس البلدي؛ فهم السند لنا بعد الله في تحقيق تطلعات المواطنين، حفظ الله لهذه البلاد أمنها ورخاءها تحت قيادة مليكنا الغالي ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، سائلين الله أن يعجل بنصر جنودنا المرابطين على الحدود، ويسدد رميهم، وأهلا بكم يا سمو الأمير بين أحضان جزر فرسان الحالمة، متمنين لسموكم الكريم ولصحبكم الكرام طيب الإقامة والله الهادي إلى سواء السبيل.

  • رئيس بلدية محافظة فرسان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية