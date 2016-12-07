فرسان والمشروعات المستقبلية

تشهد محافظة جزر فرسان جملة من المشروعات البلدية التي يتم تنفيذها داخل المحافظة وتشمل هذه المشروعات البلدية مشروع تحسين مدخل ميناء فرسان والذي تم زراعته مؤخرا بأشجار النخيل مع رصفه وتزينه وكذلك اعادة تأهيل كورنيش الغدير بزراعة مسطحات خضراء وألعاب اطفال وعمل تحسينات فيه كما يجري في المخططين 1،2 باستكمال اعمال الانارة الموجودة فيها كما يجري العمل على تهيئة مداخل قرى المحافظة وتجميلها حيث يتم الان العمل على انارة مدخل جزيرة السقيد وعدد من الحارات الداخلية لفرسان على الطاقة الشمسية وتهيئة عدد من الحدائق والمتنزهات وغيرها من الأعمال التطويرية التي يجري العمل ويرغم الحاجز المائي لمحافظة جزر فرسان الا أنها اصبحت في مصاف المحافظات بحيث أصبحت واجهة سياحية ليس على مستوى منطقة جازان بل على مستوى الوطن وأوضح رئيس بلدية فرسان في هذا السياق محمد يحيى جحلان أن هنالك الكثير من المشاريع المستقبلية التي تنتظر محافظة فرسان في الجانب البلدي وفق رؤية المملكة 2030 وبما يتواءم مع طبيعة هذه الجزر وتركيبتها السكانية والمكانية تجدر الاشارة أن فرسان تشهد حركة تنموية في جميع المجالات بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وزوارها وهنالك العديد من المشروعات البلدية التي تم تنفيذها خلال العشر السنوات الأخيرة بلغت 79 مشروعا حيث بلغ اجمالي المشروعات المنفذة 158639 مليونا فيما بلغت المشروعات التي تحت التنفيذ 121664 مليونا اضافة الى العديد من مشروعات الخير والنماء المستقبلية التي ستجعل من فرسان واجهة حضارية ومستقبلية.

مشروع تطوير مدخل شاطئ الغدير