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جمعية عزم ببريدة تنظم فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2016

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جمعية عزم ببريدة تنظم فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2016 جمعية عزم ببريدة تنظم فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2016

دشن نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد المطوع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2016م، والذي أقيم في مجمع العثيم مول ببريدة، بحضور مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور، ومدير إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بالقصيم ناصر العقيل.

وأفاد المدير الفني لجمعية ذوي الإعاقة ببريدة عمر الحسينان، أن الفعاليات يشارك فيها عدد من الإدارات والمراكز والأندية المختصة للتعريف بالخدمات التأهيلية والتعليمية التي تقدمها الجهات المشاركة في هذه الفعاليات، وذلك على مدار ثلاثة أيام يتم فيها تقديم التوعية والاستشارات من قبل مختصين، وتعرف الزوار على أنواع الإعانات والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والسيارات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة.

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