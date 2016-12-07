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تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الثلاثاء

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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء المقبل، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة وبفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و«التميّز للمنظمات غيرالربحية» و«التنافسية المسؤولة»، بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لحفل تكريم الفائزين بفروع الجائزة هذا العام، تأتي استمراراً لدعمه اللامحدود للجوائز الوطنية والمنشآت التنموية بما يحقّق أهدافها الإنسانية والاجتماعية، ولهذه الجائزة التي تحمل اسما غالياً علينا جميعا هو الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، مقدّماً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على تحفيزه ودعمه الذي يبعث في القائمين على الجائزة الهمم وينمّي الطموح لتكون التطلّعات أسمى وأرفع وليس لها حدود.وقال سموّه: "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة رسالة تحمل الكثير من المعاني ليس لنا في مؤسسة الملك خالد فقط، بل وللفائزين بجوائزها ولكل العاملين في القطاع الخيري والتنموي بالمملكة"، مضيفاً أن هذه الرسالة مفادها: "التكريم ليس هدفا بل الإنجاز والتنمية المستدامة غاية لا بد من الوصول إليها والسعي الحثيث من أجلها".

يذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في الممارسات التنموية، وستُمنح هذا العام لعشرة فائزين، ففي فرع "شركاء التنمية" حصدت مبادرة "تواصل الأطباء" المركز الأول، فيما حلّت مبادرة "حياتي سكّر" ثانية، وجاءت مبادرة "بصمات مبتعث" في المركز الثالث.

أمّا فرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، فقد حقق المركز الأول فيه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)، وجاءت جمعية التنمية الاسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) في المركز الثاني، فيما حلّت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) في المركز الثالث، وفي الفرع الثالث "التنافسية المسؤولة" نال المركز الأول البنك السعودي للاستثمار، وتقاسم المركز الثاني بالتساوي كل من الشركة للحديد والصلب (حديد) وشركة سيسكو السعودية العربية سابورت المحدودة، لتأتي شركة شهد المروج (سبيشال دايركشن) في المركز الثالث.

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