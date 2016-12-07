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بحث شراكة طبية بين جامعة حائل ومستشفى السعودي الألماني

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بحث شراكة طبية بين جامعة حائل ومستشفى السعودي الألماني بحث شراكة طبية بين جامعة حائل ومستشفى السعودي الألماني

وجه مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم مسؤولي معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة ممثلة في د. حمد بالحارث عميد المعهد بدراسة الشراكة مع مستشفى السعودي الألماني، وبحث سبل تعزيزها وأثرها العلمي على الجامعة بما يخدم الطرفين. وأكد أن جامعة حائل تعتز بالشراكات مع مختلف القطاعات الصحية بالمنطقة بما يخدم تطور الصحة في حائل. جاء ذلك خلال استقباله د. معتق الشهراني المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني، بحضور د. عودة الحازمي عميد كلية الطب. وهدفت الزيارة إلى شراكة بين جامعة حائل والمستشفى السعودي الألماني في الخدمات الطبية بتفعيل الخدمات الطبية وتبادل الخبرات على مستوى الأطباء والكوادر الطبية، وفي التعليم الطبي تفعيل التدريب الطبي لطلاب وطالبات الكليات الصحية وطلبة الدراسات العليا، وتبادل البرامج الطبية، وفي البحث العلمي بتسريع عجلة البحث العلمي وتبادل الإمكانيات العلمية والمكانية، وفي خدمة المجتمع واهتمام الجامعة والمستشفى السعودي الألماني في الحملات الطبية التي توعي المجتمع.

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