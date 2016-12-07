الملك سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بمملكة البحرين أمس صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

كما حضره من الجانب العُماني، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير النفط والغاز الدكتور محمد بن حمد الرمحي، ووزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وصاحب السمو كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عبدالله بن راشد المديلوي.