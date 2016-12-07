«قطاع التعليم العالي بهيئة تقويم التعليم» يبدأ عمليات الاعتماد للجولة الخامسة

د. صالح القحطاني

بدأ قطاع التعليم العالي بهيئة تقويم التعليم عمليات الاعتماد الأكاديمي لبعض مؤسسات التعليم العالي في جولته الخامسة، وذلك بعد أن قامت فرق من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي بزيارة لكل من كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة وذلك لإعادة اعتمادها مؤسسياً، وكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود لاعتماد برنامجي المحاسبة وإدارة نظم المعلومات برامجياً خلال الأسبوع الماضي، واستمرت هذه الزيارة لمدة ستة أيام، حيث هدفت هاتين الزيارتين إلى تقويم جودة كليات الرياض مؤسسياً وجودة برامج كلية إدارة الأعمال برامجياً، وتعد هذه الزيارة الميدانية للمراجعين متطلباً ضرورياً للتحقق من استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفقاً لنظام الهيئة ومعاييرها، وقد رافق فرق المراجعة عدد من مستشاري الهيئة.

أوضح ذلك الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس قطاع التعليم العالي بالهيئة، والذي أشار إلى أن الزيارات الميدانية هي من أهم خطوات الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تقوم بها الهيئة كمرحلة من مراحل الاعتماد الأكاديمي للتحقق الميداني من استيفاء المؤسسات التعليمية لمعايير الهيئة الخاصة بالاعتماد للتعرف على مستوى الأداء للجوانب المختلفة في المؤسسة وإداراتها، والوقوف على مستوى أداء البرامج الأكاديمية ومدى جودتها عن طريق مقابلات شخصية مع مسؤولي المؤسسة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والخريجات والطلاب من جميع الفئات، بالإضافة إلى جهات التوظيف والشراكات في مجال خدمة المجتمع. وأضاف الدكتور القحطاني بأن عمليات فرق المراجعة تختتم بتقديم تقارير مفصلة عن كل مراجعة للتحقق من مدى استيفاء الجهات التي تمت مراجعتها لمعايير الهيئة الأحد عشر، وفي ضوء خطة الجهة ورسالتها وأهدافها مع التركيز على مدى اتساق برامجها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات وأنظمة التعليم العالي في المملكة، ومن ثم اشعار المؤسسات التعليمية بتلك التقارير للبدء في عمليات التحسين المستمر لكافة أوجه القصور التي يتم تحديدها من قبل الهيئة.