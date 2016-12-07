سائق توك توك بالشرقية: "أخدت قرض من البنك لعلاج أولادى ومش قادر أسدد"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد أحمد فوزى، 35 سنة، من قرية المشاعلة مركز أبوكبير، يعمل سائق توك توك، أن القدر وهبه نجلين يعانيان من أمراض مزمنة وخطيرة، هما "أحمد" عمره 9 سنوات، يعانى من "الهيموفيليا" والمعروف باسم "أنيميا البحر المتوسط"، و"ندى" 4 سنوات، تعانى من ضمور بالمخ وعدم وعى.

ويقول الأب المكلوم لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل على "توك توك" ومقيم بشقة إيجار، كمثله من محدود الدخل، ليس له أى مصدر سوى توك توك، ومصاريف علاج نجله أحمد فوق طاقته المادية، لافتا أن التأمين الصحى لا يوفر الحقن والكبسولات اللازمة لعلاجه، ويضطر لشرائها على حسابه الخاص منها حقنة سعرها 1200 جنيه شهريا، لابد من إعطائها له للحفاظ عليه من المضاعفات المرضية والهشاشة العظمية والجروح.

وناشد محمد أحمد فوزى سائق توك توك، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بتوفير علاج نجليه المريضان، وأهل الخير بمساعدة لسداد القرض الذى اضطر لاقتراضه لتوفير علاج نجله. وللتواصل مع الحالة رقم 01006352777..