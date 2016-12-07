حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فالشق المهنى ضع كل مجهودك فى تنفيذ مهام عملك وستجد الدعم ممن حولك، و بالجانب العاطفى عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج ضع كل مجهودك فى تنفيذ مهام عملك وستجد الدعم ممن حولك كونك دعمتهم قبل ذلك ، والتغيرات المقبلة كلها فى مصلحتك واعلم ان اقتناص الفرص أمر ضرورى .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها، فكل المؤشرات تؤكد انك قادر على ادارة العلاقة بالشريك على أكمل وجه .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انك اصبحت تعانى من الاجهاد الشديد ، بالإضافة الى انك لا تهتم بإتباع روتين غذائى جيد وهو ما يؤثر على حالة جهازك الهضمى بشكل واضح .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن عليك متابعة الالتزامات الخاصة بك بدأ من الالتزامات الاجتماعية والمالية و ايضا الشخصية ، عليك ان تعمل على اعادة حساباتك من جديد للخروج من الضغوط التى لحفت بك مؤخرا.