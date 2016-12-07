أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك مصاب بحالة من الإحباط هذه الفترة

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك مصاب بحالة من الإحباط هذه الفترة حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك مصاب بحالة من الإحباط هذه الفترة

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالجانب العاطفى متوتر فأنت تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الحالة المالية ستكون فى افضل حال وذلك بعد ان تنال مكافأة مالية بسبب مجهودك الرائع فى مجال العمل .

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل فتزداد المشاكل ، لكن عليك إلا تستسلم إذا كنت تشعر بأنك فقدت الشخص المناسب.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان عليك وضع خطة سليمة من أجل انقاص وزنك الزائد ولا تستسلم للأمر الواقع ، و اعلم ان هذا هو اليوم المثالى لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الروتين الجديد.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن عليك انت ليس لديك الكثير من الاصدقاء الجدد وذلك يرجع الى انك شخص غير اجتماعى فأنت تكتفى بأصدقائك القدامى فأعيد الاتصال بهم وفرصة التواصل معهم أكثر .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى