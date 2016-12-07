حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك مصاب بحالة من الإحباط هذه الفترة

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالجانب العاطفى متوتر فأنت تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الحالة المالية ستكون فى افضل حال وذلك بعد ان تنال مكافأة مالية بسبب مجهودك الرائع فى مجال العمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل فتزداد المشاكل ، لكن عليك إلا تستسلم إذا كنت تشعر بأنك فقدت الشخص المناسب.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان عليك وضع خطة سليمة من أجل انقاص وزنك الزائد ولا تستسلم للأمر الواقع ، و اعلم ان هذا هو اليوم المثالى لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الروتين الجديد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن عليك انت ليس لديك الكثير من الاصدقاء الجدد وذلك يرجع الى انك شخص غير اجتماعى فأنت تكتفى بأصدقائك القدامى فأعيد الاتصال بهم وفرصة التواصل معهم أكثر .