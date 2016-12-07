حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقين بأنفسهم أكثر الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية اليوم ستكون فى أفصل حال، فعلى الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التوترات على مستوى علاقتك بشريك الحياة، إلا أن اليوم ستكون الأمور أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

حاول أن تكون هادئ أكثر فى التعامل مع الأزمات المتتالية فى العمل، ربما الفترة الماضية ستكون هناك بعض التغيرات التى تسعدك وتحقق لك المكاسب المادية والمهنية التى تسعى إليها منذ فترة طويلة.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

إذا كنت مدخن عليك الإقلاع فوراً عن التدخين،ستتعرض لوعكة صحية طارئة، فينصحك علماء الفلك أن تهتم أكثر بصحتك وأنت تقلع عن العادات الخاطئة حتى تحافظ على صحتك أكثر.

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة يحتاجوا إلى نفس الاهتمام.