حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنباء طيبة فى الطريق إليك

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

أنت تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا الأمر يجعلك دائمًا تعمل بطريقة مركزة من أجل تحقيق التقدم فى عملك والوصول إلى منصب أعلى، ولكن لا يجب أن يجعلك هذا فى غمرة انفعالك ترتكب الأخطاء فى العمل وإلا ستضيع كل ما بذلته من مجهود.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

أنت تعرف بشكل واضح جدًا ما تريده وما تتوقعه من علاقتك العاطفية وقد تدرك فى هذا الوقت أن أهدافك لا تتزامن مع الأهداف التى وضعها شريك حياتك، ومع ذلك قبل اتخاذ خطوة جذرية يجب أن تجلسا وتتناقشا وتحاولا إعادة ترتيب الأمر عن طريق الحوار قبل أن تكون الخسائر فادحة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

كنت تعمل من فترة على الرياضة وعلى فقدان الوزن ومع المديح الذى يحيطك به الآخرين يزداد إصرارك على مواصلة الطريق والعمل بجد على تحقيق أهدافك على مستوى اللياقة البدنية ويجعلك تشعر بأنك أكثر حيوية ونشاطًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.