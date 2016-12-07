حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل عاطفية بسبب تدخلات الغرباء

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج صاحب الشخصية القوية التى لا تتهاون فى أى شيء مهما كان صغيرًا ولا تحب أبدًا تقديم التنازلات، كما أنه يتميز بالقدرة على التمسك بمواقفه والدفاع عنها بقوة وثبات شديدين مهما كان الثمن.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

تحصل على رسالة من شخص قريب منك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تجعلك تعيد النظر فى الطريقة التى تنظر بها للأمور فى العمل وتغير خطة عملك بشكل كامل قبل ارتكاب اخطاء لا يمكنك التراجع عنها، والوضع المالى بالنسبة لك يصبح متوازنًا مع نفقاتك.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

بعض المشاكل الطفيفة على الصعيد العاطفى تتحول إلى مشكلات كبيرة بسبب تدخلات الآخرين وقدرتهم على إقناعك أو اقناع الطرف الآخر بوجهة نظرهم حاولوا استبعاد أى تدخلات خارجية وستجدوا أن الأمور تستقر بالنسبة لكم والوضع يصبح أكثر استقرارًا وهدوءًا.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى اليوم وخاصة على الطريق فكن حذرا فى كل تحركاتك وكن حذرًا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنك أكثر عرضة اليوم لحوادث السير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

كن مهذبًا ومحترمًا تجاه أفكار الآخرين مهما كانت مختلفة عن أفكارك ومعتقداتك فهذا هو بداية الطريق إلى النجاح واليوم تجد نفسك أمام اختبار واضح يتعلق بهذا الأمر وقد تكون نتائجه مصيرية.