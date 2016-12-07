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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7/12/2016.. أرباح مادية كبيرة وصفقات مميزة تضيف إلى رصيدك المهنى

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7/12/2016.. أرباح مادية كبيرة وصفقات مميزة تضيف إلى رصيدك المهنى حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7/12/2016.. أرباح مادية كبيرة وصفقات مميزة تضيف إلى رصيدك المهنى

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج القوس على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عالى من الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدراَ كبيراً من اهتمامهم.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

أرباحك المادية تتضاعف بعد استشارة عدد من الأصدقاء الذين لديهم خبرة كبيرة فى الأعمال الاستثمراية والتجارية، حاول أن تتعلم من هذه الخبرة وتطبقها بالشكل الصحيح.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

التواجد مع الأصدقاء من اكثر الشياء التى تسعدك، والذهاب فى رحلة إلى أماكن الملاهى والتسلية يعطيك جرعة كبيرة من الطاقة الإيجابية التى تحسن من حالتك المزاجية.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

نجاحك على الصعيدين المهنى والعاطفى يؤثرون بشكل جيد على حالتك النفسية، ولن تحتاج هذه الفترة سوى لممارسة عدد من التمارين الرياضية التى تضمن لك الحفاظ على لياقتك البدنية.

 

توقعام علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم مميز فى حياته يتأكد فيه من دقة اختياراته، وصدق زملائه معه، وانتهاء عدد كبير من الأزمات التى كانت تشكل مصدر إزعاج كبير له.


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مصر 365

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