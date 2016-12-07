حظك اليوم برج الثور الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل صحية طفيفة تسبب لك الكثير من التوتر

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى المعروف عن مواليده الشخصية القوية والإتقان الشديد فى العمل من أجل تجنب التعرض للنقد من الآخرين، بالإضافة إلى ثقته العالية جدًا فى قدراته.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لأن تفصل نفسك عن الذين لم يعودوا قادرين على خدمتك أو دفعك نحوا لتقدم لأن الحفاظ عليهم أكثر من هذا سيجعلك تتعطل وتتأخر للخلف، حاول ان تحقق التوازن بين الموارد المالية والنفقات حتى لا تضطر لقبول أعمال غير مجدية بالنسبة لك بسبب النفقات الكثيرة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

اليوم تجلس مع شريك حياتك وتعمل على فرز القضايا التى أزعجتك طويلاً فى الآونة الأخيرة وتحاول أن تؤكد له عمق التزامك تجاهه وتحاولا الوصول إلى أرض مشتركة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

تواجه مشاكل صحية طفيفة ولكنها تسبب لك الكثير من التوتر طوال اليوم وقد تلجأ للعلاجات البديلة وإذا انتظمت عليها قد تحصل على نتائج جيدة فقط تأكد أن نظامك الغذائى سليم وتجنب الأكلات التى تسبب لك مشاكل صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

فى حين يبدأ اليوم بداية جيدة ويبدو أنك تحصل خلاله على متعة كبيرة سيكون من الحكمة أن تحاول إنجاز بعض المهمات المعلقة خاصة فى بداية اليوم قبل أن تنخرط فى الكثير من الأنشطة التى تفقدك تركيزك وتواجه صعوبات كبيرة أو سوء فهم فى وقتٍ لاحق.