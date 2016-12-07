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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنه عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنه عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنه عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، حيث أكدوا ان عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية، من جهه اخرى ستتلقى بعض الاخبار الجيدة التى ستشعرك بالارتياح والآمان .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تقوم بترتيب أفكارك لهذا اليوم قبل البدء فى العمل وذلك حتى تشعر انه يوم عمل ناجح بالنسبة لك .

من جهة اخرى انت اليوم سوف تنفق فى جهات غير اساسية ، عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية .

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن هناك بعض المشاكل الطفيفة تدخل لعلاقتك مع الشريك لكن عليك أن تتناقش معه من أجل فهم وجهه نظره فابتعد عن أى مناقشات حادة.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا انك اضطرابات المعدة التى اصابتك مؤخرا هى بسبب تناول الاطعمة بشكل عشوائى دون تنظيم ، فإتباع روتين غذائى جيد هو أفضل حل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أنك ستتلقى بعض الاخبار الجيدة التى ستشعرك بالارتياح والآمان، هناك عائد مادى جديد يفتح أبوابه اليك فهى من الفرص المهمة التى بالضرورة ان تفكر بها جيدا .


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مصر 365

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