حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 7/12/2016.. اليوم مناسب للتعبير عن مشاعرك بحرية وصدق

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

لن تحتاح اليوم إلى التعبير عن آرائك فى طريقة سير العمل، فهناك كثيراً من التغيرات ستتطرأ على أحواء العمل بشكل عام، حاول ألا تبدى امتعاض من أى قرار وفكر بحكمة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم هو الأمثل للتعبير عن مشاعرك بصدق لشريك حياتك، دائماً ما تحسب حساب ردود الأفعال لتعرف كيف تتعامل معها، لكن لا تتردد اليوم ودع الأمور تسير بطبيعتها.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى الفترة القادمة وستعلمك آليات جديدة فى التفكير، من شأنها توفير جهدك وطاقتك.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتأقلمون على عدد من الأوضاع الجديدة فى حياتهم، وأن يقبل مولود العذراء على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياته العاطفية والمهنية.