حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

اليوم ستتضح لك الكثير من الأمور الخاصة ببعض الزملاء فى العمل، عليك أن تكون أكثر مهنية فى التعامل مع المتغيرات الجديدة، وأن تستمع قبل أن تبدى رأيك فى أى أمر حتى لا تتسرع فى اتخاذ القرارات الخاطئة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

اليوم ستكون هناك الكثير من المفاجئات التى سيقدمها لك الحبيب، حيث أنه من المتوقع أن تذهبوا سويًا إلى نزهة مع الأصدقاء، خصوصًا أن اليوم يشهد ذكرى عاطفية جمعتكما قديمة فحاول الاستمتاع مع شريك الحياة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أحوالك الصحية ليست على ما يرام بسبب إهمالك لصحتك، كما أنك لاتتناول الطعام الصحى، فضلاً عن إهمالك لممارسة التمارين الرياضية التى من شأنها أن تحافظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.