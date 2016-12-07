توقعات علماء الأبراج لليوم الأربعاء 7-12-2016

أكد علماء الفلك أن اليوم الأربعاء 7-12-2016 سيحمل الكثير من الطاقة الإيجابية لمعظم الأبراج، وهو الأمر الذى سيشعرهم بالمزيد من الحماس لإنجاز المهام سواء بحياتهم العملية أو الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالشق المهنى ضع كل مجهودك فى تنفيذ مهام عملك وستجد الدعم ممن حولك، و بالجانب العاطفى عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج ضع كل مجهودك فى تنفيذ مهام عملك وستجد الدعم ممن حولك كونك دعمتهم قبل ذلك ، والتغيرات المقبلة كلها فى مصلحتك واعلم ان اقتناص الفرص أمر ضرورى .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عليك الاهتمام بأدق تفاصيل علاقتك حتى لا تفقد رونقها، فكل المؤشرات تؤكد انك قادر على ادارة العلاقة بالشريك على أكمل وجه .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انك اصبحت تعانى من الاجهاد الشديد ، بالإضافة الى انك لا تهتم بإتباع روتين غذائى جيد وهو ما يؤثر على حالة جهازك الهضمى بشكل واضح .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن عليك متابعة الالتزامات الخاصة بك بدأ من الالتزامات الاجتماعية والمالية و ايضا الشخصية ، عليك ان تعمل على اعادة حساباتك من جديد للخروج من الضغوط التى لحفت بك مؤخرا.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك مصاب بحالة من الإحباط هذه الفترة

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالجانب العاطفى متوتر فأنت تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الحالة المالية ستكون فى افضل حال وذلك بعد ان تنال مكافأة مالية بسبب مجهودك الرائع فى مجال العمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك تشعر بحالة شديدة من الاحباط بعد اخذت علاقتك بالشريك منحنى الفشل فتزداد المشاكل ، لكن عليك إلا تستسلم إذا كنت تشعر بأنك فقدت الشخص المناسب.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان عليك وضع خطة سليمة من أجل انقاص وزنك الزائد ولا تستسلم للأمر الواقع ، و اعلم ان هذا هو اليوم المثالى لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الروتين الجديد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن عليك انت ليس لديك الكثير من الاصدقاء الجدد وذلك يرجع الى انك شخص غير اجتماعى فأنت تكتفى بأصدقائك القدامى فأعيد الاتصال بهم وفرصة التواصل معهم أكثر .

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنه عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الأربعاء 7 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، حيث أكدوا ان عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية، من جهه اخرى ستتلقى بعض الاخبار الجيدة التى ستشعرك بالارتياح والآمان .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تقوم بترتيب أفكارك لهذا اليوم قبل البدء فى العمل وذلك حتى تشعر انه يوم عمل ناجح بالنسبة لك .

من جهة اخرى انت اليوم سوف تنفق فى جهات غير اساسية ، عليك أن تضع خطة جيدة للشق المادى حتى لا تدخل فى ضائقة مالية .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن هناك بعض المشاكل الطفيفة تدخل لعلاقتك مع الشريك لكن عليك أن تتناقش معه من أجل فهم وجهه نظره فابتعد عن أى مناقشات حادة.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا انك اضطرابات المعدة التى اصابتك مؤخرا هى بسبب تناول الاطعمة بشكل عشوائى دون تنظيم ، فإتباع روتين غذائى جيد هو أفضل حل .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أنك ستتلقى بعض الاخبار الجيدة التى ستشعرك بالارتياح والآمان، هناك عائد مادى جديد يفتح أبوابه اليك فهى من الفرص المهمة التى بالضرورة ان تفكر بها جيدا .

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقين بأنفسهم أكثر الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية اليوم ستكون فى أفصل حال، فعلى الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التوترات على مستوى علاقتك بشريك الحياة، إلا أن اليوم ستكون الأمور أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

حاول أن تكون هادئ أكثر فى التعامل مع الأزمات المتتالية فى العمل، ربما الفترة الماضية ستكون هناك بعض التغيرات التى تسعدك وتحقق لك المكاسب المادية والمهنية التى تسعى إليها منذ فترة طويلة.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

إذا كنت مدخن عليك الإقلاع فوراً عن التدخين،ستتعرض لوعكة صحية طارئة، فينصحك علماء الفلك أن تهتم أكثر بصحتك وأنت تقلع عن العادات الخاطئة حتى تحافظ على صحتك أكثر.

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة يحتاجوا إلى نفس الاهتمام.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى.. أزمة عاطفية

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الهدوء والوفاء للأصدقاء..

على الصعيد المهنى

عليك أن تتعامل مع كل الأمور بحزم، استمع إلى نصائح الأخرين ولكن عليك أن تستمع كذلك إلى صوت العقل، اليوم ستكون هناك الكثير من الأمور التى ستتضح على مستوى علاقتك بالزملاء ولمدير.

على الصعيد العاطفى..

أزمة عاطفية جديدة مع شريك الحياة بسبب عدم قدرتك على مواجهته بكل الأمور التى تزعجك بشأن العلاقة، فعلى الرغم من أنك الآن كنت قادر على مواجهة مشكلاتك إلا أن هناك مشكلة أخرى تحتاج منك إلى تفكير وتريث فى التفكير.

على الصعيد الصحى..

العمل لساعات طويلة بشكل يومى يعرض حياتك الصحية للخطر، التزم بنصائح الأطباء ولا تهمل صحتك أكثر من ذلك واهتم أكثر بلياقتك البدنية واتبع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك..

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة ، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

اليوم ستتضح لك الكثير من الأمور الخاصة ببعض الزملاء فى العمل، عليك أن تكون أكثر مهنية فى التعامل مع المتغيرات الجديدة، وأن تستمع قبل أن تبدى رأيك فى أى أمر حتى لا تتسرع فى اتخاذ القرارات الخاطئة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

اليوم ستكون هناك الكثير من المفاجئات التى سيقدمها لك الحبيب، حيث أنه من المتوقع أن تذهبوا سويًا إلى نزهة مع الأصدقاء، خصوصًا أن اليوم يشهد ذكرى عاطفية جمعتكما قديمة فحاول الاستمتاع مع شريك الحياة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أحوالك الصحية ليست على ما يرام بسبب إهمالك لصحتك، كما أنك لاتتناول الطعام الصحى، فضلاً عن إهمالك لممارسة التمارين الرياضية التى من شأنها أن تحافظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل صحية طفيفة تسبب لك الكثير من التوتر

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى المعروف عن مواليده الشخصية القوية والإتقان الشديد فى العمل من أجل تجنب التعرض للنقد من الآخرين بالإضافة إلى ثقته العالية جدًا فى قدراته.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لأن تفصل نفسك عن الذين لم يعودوا قادرين على خدمتك أو دفعك نحوا لتقدم لأن الحفاظ عليهم أكثر من هذا سيجعلك تتعطل وتتأخر للخلف، حاول ان تحقق التوازن بين الموارد المالية والنفقات حتى لا تضطر لقبول أعمال غير مجدية بالنسبة لك بسبب النفقات الكثيرة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

اليوم تجلس مع شريك حياتك وتعمل على فرز القضايا التى أزعجتك طويلاً فى الآونة الأخيرة وتحاول أن تؤكد له عمق التزامك تجاهه وتحاولا الوصول إلى أرض مشتركة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

تواجه مشاكل صحية طفيفة ولكنها تسبب لك الكثير من التوتر طوال اليوم وقد تلجأ للعلاجات البديلة وإذا انتظمت عليها قد تحصل على نتائج جيدة فقط تأكد أن نظامك الغذائى سليم وتجنب الأكلات التى تسبب لك مشاكل صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

فى حين يبدأ اليوم بداية جيدة ويبدو أنك تحصل خلاله على متعة كبيرة سيكون من الحكمة أن تحاول إنجاز بعض المهمات المعلقة خاصة فى بداية اليوم قبل أن تنخرط فى الكثير من الأنشطة التى تفقدك تركيزك وتواجه صعوبات كبيرة أو سوء فهم فى وقتٍ لاحق.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل عاطفية بسبب تدخلات الغرباء

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج صاحب الشخصية القوية التى لا تتهاون فى أى شيء مهما كان صغيرًا ولا تحب أبدًا تقديم التنازلات، كما أنه يتميز بالقدرة على التمسك بمواقفه والدفاع عنها بقوة وثبات شديدين مهما كان الثمن.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

تحصل على رسالة من شخص قريب منك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تجعلك تعيد النظر فى الطريقة التى تنظر بها للأمور فى العمل وتغير خطة عملك بشكل كامل قبل ارتكاب اخطاء لا يمكنك التراجع عنها، والوضع المالى بالنسبة لك يصبح متوازنًا مع نفقاتك.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

بعض المشاكل الطفيفة على الصعيد العاطفى تتحول إلى مشكلات كبيرة بسبب تدخلات الآخرين وقدرتهم على إقناعك أو اقناع الطرف الآخر بوجهة نظرهم حاولوا استبعاد أى تدخلات خارجية وستجدوا أن الأمور تستقر بالنسبة لكم والوضع يصبح أكثر استقرارًا وهدوءًا.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى اليوم وخاصة على الطريق فكن حذرا فى كل تحركاتك وكن حذرًا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنك أكثر عرضة اليوم لحوادث السير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

كن مهذبًا ومحترمًا تجاه أفكار الآخرين مهما كانت مختلفة عن أفكارك ومعتقداتك فهذا هو بداية الطريق إلى النجاح واليوم تجد نفسك أمام اختبار واضح يتعلق بهذا الأمر وقد تكون نتائجه مصيرية.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7/12/2016.. أرباح مادية كبيرة وصفقات مميزة تضيف إلى رصيدك المهنى

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج القوس على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عالى من الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدراَ كبيراً من اهتمامهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

أرباحك المادية تتضاعف بعد استشارة عدد من الأصدقاء الذين لديهم خبرة كبيرة فى الأعمال الاستثمراية والتجارية، حاول أن تتعلم من هذه الخبرة وتطبقها بالشكل الصحيح.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

التواجد مع الأصدقاء من اكثر الشياء التى تسعدك، والذهاب فى رحلة إلى أماكن الملاهى والتسلية يعطيك جرعة كبيرة من الطاقة الإيجابية التى تحسن من حالتك المزاجية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

نجاحك على الصعيدين المهنى والعاطفى يؤثرون بشكل جيد على حالتك النفسية، ولن تحتاج هذه الفترة سوى لممارسة عدد من التمارين الرياضية التى تضمن لك الحفاظ على لياقتك البدنية.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم مميز فى حياته يتأكد فيه من دقة اختياراته، وصدق زملائه معه، وانتهاء عدد كبير من الأزمات التى كانت تشكل مصدر إزعاج كبير له.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 7/12/2016.. اليوم مناسب للتعبير عن مشاعرك بحرية وصدق

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

لن تحتاح اليوم إلى التعبير عن آرائك فى طريقة سير العمل، فهناك كثيراً من التغيرات ستتطرأ على أحواء العمل بشكل عام، حاول ألا تبدى امتعاض من أى قرار وفكر بحكمة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم هو الأمثل للتعبير عن مشاعرك بصدق لشريك حياتك، دائماً ما تحسب حساب ردود الأفعال لتعرف كيف تتعامل معها، لكن لا تتردد اليوم ودع الأمور تسير بطبيعتها.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى الفترة القادمة وستعلمك آليات جديدة فى التفكير، من شأنها توفير جهدك وطاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7/12/2016.. اضطراب الكواكب يؤثر على حالتك العاطفية والمهنية

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الجوزاء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية و حدس قوى نادراً ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

اضطراب الكواكب يضطرك إلى التراجع عن عدد من القرارات إن كنت من محبى المضاربة فى البورصة، ولن يكون اليوم مناسب للدخول فى أى مشاريع استثمارية قريبة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

سوء الظن الدائم يشكل عبء على شريك حياتك، قد تكون هذه الأيام هى الأخيرة فى علاقتك بشريك حياتك، ولست فى حاجة غلى التفكير أكثر من ذلك فأنت غير متحمس لها منذ البداية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

وعكة صحية شديدة تضطرك لملازمة الفراش، وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب يسبب لك شعور دائم بالتعب والحاجة إلى النوم لساعات طويلة

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7 ديسمبر 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أنباء طيبة فى الطريق إليك

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

أنت تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا الأمر يجعلك دائمًا تعمل بطريقة مركزة من أجل تحقيق التقدم فى عملك والوصول إلى منصب أعلى، ولكن لا يجب أن يجعلك هذا فى غمرة انفعالك ترتكب الأخطاء فى العمل وإلا ستضيع كل ما بذلته من مجهود.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

أنت تعرف بشكل واضح جدًا ما تريده وما تتوقعه من علاقتك العاطفية وقد تدرك فى هذا الوقت أن أهدافك لا تتزامن مع الأهداف التى وضعها شريك حياتك، ومع ذلك قبل اتخاذ خطوة جذرية يجب أن تجلسا وتتناقشا وتحاولا إعادة ترتيب الأمر عن طريق الحوار قبل أن تكون الخسائر فادحة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

كنت تعمل من فترة على الرياضة وعلى فقدان الوزن ومع المديح الذى يحيطك به الآخرين يزداد إصرارك على مواصلة الطريق والعمل بجد على تحقيق أهدافك على مستوى اللياقة البدنية ويجعلك تشعر بأنك أكثر حيوية ونشاطًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.