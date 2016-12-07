بالصور.. أهالى سرابيوم بالإسماعيلية يستغيثون بسبب تلوث مياه الشرب

الإسماعيلية – جمال حراجى



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يحلم أهالى قرية سرابيوم وتوابعها بالإسماعيلية بكوب ماء نظيف بسبب تلوث المياه التى تؤدى إلى انتشار الأمراض ومنها أمراض الكبد وفيروس سى وغيرها كما تحاصر القمامة القرية ومع تراكم مياه الصرف الصحى والقمامة تصبح الحياة مؤلمة

يقول أحمد عبد الحميد من أهالى القرية، أن سوء حالة المياه وعدم نظافة مأخذها بالترع، كفيلة لأن تبقى "سرابيوم " أكبر القرى إصابة بمرض الكبد على مستوى الجمهورية كما أكد عدد كبير من الأطباء المعالجين للمرضى بالقرية.

وأكد نادر عبد الرحمن من سكان القرية، أن الشركة لاتتردد فى مطالبة الإهالى بتركيب العدادات ودفع الفواتير، فى حين أن الأهالى لايشربون إلا مياه ملوثة كفيلة بالقتل البطيء.

وأضاف محمد صلاح أحد سكان القرية أن المياه ضعيفة وتكاد تنعدم فى معظم توابع القرية بالإضافة إلى سوء الخدمات وعدم توفر طرق جيدة ومشاكل فى الكهرباء وخاطبنا المسئولين سواء فى مياه الشرب أو الكهرباء ولم يستجيب أحد حتى الآن

ومن جهته قال المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية بشركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى أن سرابيوم بها أربع محطات وثلاث منهم بهم إحلال وتجديد وهم محطة كومباكت سرابيوم ومحطة العقادة ومحطة عدلوا وهذه المحطات يتم حاليا بها أعمال الإحلال والتجديد وسوف تنتهى فى 15 مارس القادم على أقصى تقدير وبعد ذلك تدخل المحطة الوحيدة التى تعمل فى هذه الفترة التجديد والإحلال وبعد تجديد وإحلال المحطات الأربع سوف تتحسن خدمة مياه الشرب فى سرابيوم وتوابعها.