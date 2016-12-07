70 موظفاً في وزارة الموارد البشرية ينجزون مهامهم عن بعد

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة «العمل عن بعد» التي تتيح لأكثر من 70 موظفاً وموظفة في الوزارة إنجاز مهاهم الوظيفية دون الحاجة إلى الحضور لمقر العمل.

وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، إن المبادرة تأتي في إطار الخطط الرامية إلى تمكين الكوادر الوظيفية من خلال استثمار المنجزات التي حققتها الوزارة على صعيد البنية التقنية وتوظيف التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الداخلية وتنمية رأس المال البشري بما يتواكب مع رؤية حكومة المستقبل.

وأشار معاليه إلى أهمية المبادرة ومساهمتها في تحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع والريادة في تقديم الخدمات وذلك تحقيقاً لأحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ووجه معاليه فريق العمل الداخلي المعني بتنفيذ المبادرة بضرورة التقيد بممارسات حوكمة المبادرة بما يضمن سرية وأمن المعلومات والبيانات وعدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في المبادرة وانضباطهم الوظيفي بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها.

ضوابط

من جهته، أوضح سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، أنه تم اعتماد إطار وضوابط لإدارة الموارد البشرية الذين سيعملون عن بعد بما يضمن التوافق مع المحددات الموضوعة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وكذلك ضمان إنتاجية الموظف. وأشار إلى إن المبادرة تشمل في مرحلتها الأولى أكثر من 70 موظفاً من بينهم 6 موظفين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقومون جميعاً من خلال عملهم في إدارة الخدمات الإلكترونية بالوزارة بالتدقيق على المعاملات ذات الصلة بتصاريح العمل وذلك بموجب نظام تشغيلي يكفل القيام بالمهام المطلوبة وتمكين إدارة الخدمات الإلكترونية في الوزارة من عملية متابعة الأداء.

وذكر أن تصميم لوحة تفاعلية تمكّن المشرف على عمل إدارة الخدمات الإلكترونية من ضبط آلية العمل وتحديد أولوية التوزيع العشوائي للمعاملات وتخصيصها على الموظفين المشمولين بالمبادرة إلى جانب تحديد مستهدفات يومية متغيرة لموظف العمل عن بعد (حصة المعاملات) وفقاً لحجم تدفق المعاملات اليومي.

نتائج

وأشار إلى أن الــوزارة أجـــــرت سابقاً استطلاعاً للوقوف على آراء الموظفين حول «مبادرة العمل عن بعد» قبــــــل اتخاذ قرار تطبيقها، حيث عكســــت النتائج رغبة الموظفين خاصة الإناث منهم ضمن الفئة العمرية مـــــن 25-42 بالقيام بمهام عملهن من المنزل وبالقرب من أفراد أسرهن.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة سيتم تنفيذها في منتصف العام 2017 بحيث تشمل نحو 300 مفتش، منوهاً بأن المبادرة تعتمد في تطبيقها على ضوابط ومعايير الأيزو 27001 في أمن المعلومات.