ميثاء الشامسي: مناسبة عزيزة على جميع دول الخليج

هنأت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، دولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة، مؤكدة أنها مناسبة عزيزة على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليس دولة الإمارات وحسب.

وقالت الشامسي على هامش الحفل الذي شاركت فيه الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وعرض الخيالة السلطانية العمانية، إن مشاركة الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية للدولة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 45 تأتي تأكيداً على العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وترابط النسيج الخليجي الواحد، مشيرة إلى أن المناسبة شهدت عروضا فنية متميزة عبرت عن الروابط الأخوية بين البلدين.

وثمنت معاليها مشاعر الفرح والسرور ومظاهر الاحتفال الذي أبداه إخواننا في سلطنة عمان الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي ومشاركتهم لنا احتفالاتنا الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة، مشيرة إلى أن الاحتفال يأتي في إطار العلاقات الحميمية والأخوية بين البلدين، حيث تجمعهما علاقات ثقافة وقيم ودين ولغة والكثير من العوامل التي تتجلى فيه روح المحبة والإخاء.

وأوضحت أن العلاقة بين الإمارات وعمان وبين جميع دول الخليج أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ودأب من أجل تعزيز الروابط الخليجية وصولاً إلى أن تكون دول مجلس التعاون دولة واحدة وشعباً واحداً، واستمر على النهج ذاته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وعاماً بعد عام تزداد العلاقات بين مختلف دول المجلس رسوخاً.

وأضافت معالي ميثاء الشامسي أن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني الـ45 للدولة ومظاهر المحبة والأخوة من أشقائنا في مختلف دول مجلس التعاون هي مصدر فخر لجميع أبناء الإمارات، مشيرة إلى أن الاحتفالات جسدت لوحات فنية رائعة في حب الوطن من جميع أبنائه.

وأكدت تقدير الجميع لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مسيرة الاتحاد ودورها الرائد في مسيرة تنمية الدولة ودعم المرأة الإماراتية، التي أضحت اليوم تؤدي دوراً بارزاً في مختلف قطاعات الدولة وتتبوأ العديد من المناصب القيادة.

كما أكدت معاليها أن التاريخ يسجل بحروف من نور الدور الرائد لسمو «أم الإمارات» في النهوض بمسيرة المرأة محليا وعربيا ودوليا.