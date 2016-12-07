مبادرة «ارفعه عالياً» تتجاوز 3 ملايين مشارك

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس فعاليات المبادرة الوطنية «ارفعه عالياً» التي أطلقتها الوزارة، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تزامناً مع فعاليات الاحتفال بحملة العلم واليوم الوطني الـ45، حيث حققت الحملة تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل عدد المتفاعلين مع الحملة التي استمرت أكثر من شهر 3 ملايين و60481 مشاركً.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ولصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وقيادات الجهات المحلية والاتحادية، وجميع من شارك من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة لمساهماتهم الإيجابية في المبادرة الوطنية «ارفعه عالياً» والتي كانت سبب النجاح الكبير التي حققته المبادرة.

وأكد معاليه أن المبادرة الوطنية «ارفعه عالياً» سارت بالشكل المخطط له وحققت هدفها من خلال مشاركة أكبر عدد من المواطنين والمقيمين بجميع فئاتهم العمرية في الدولة، ولعل مشاركة ما يزيد على 3 ملايين شخص يؤكد نجاح الحملة في الوصول إلى قطاعات عريضة من المجتمع، لافتاً معاليه إلى أن المبادرة جاءت بمثابة برنامج وطني من حيث الأسلوب والامتداد الجغرافي.وأوضح معاليه أن الهدف من المبادرة، إعطاء فرصة للمواطنين والمقيمين للتعبير عن انتمائهم للدولة من خلال رمزها، وهو العلم، وإيصال رسالة إلى العالم بأن الجميع في الإمارات، يعيشون حياة واحدة دون تمييز وثقافة حقيقية والتي باتت واضحة من خلال ردود فعلهم وتعبيراتهم بالجمل أو الصور التي كشفت عن حقيقة مشاعرهم وخواطرهم الطيبة في حب الوطن.

وقال معاليه إن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات الوطنية، سواء على مواقع التواصل أو على أرض الواقع، وحرصها على تحقيق النجاح من خلال المشاركة الواسعة من جميع شرائح المجتمع من أبناء وبنات الوطن المقيمين بالدولة في احتفالاتها ومناسباتها الكبرى في حب الوطن.