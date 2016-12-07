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طحنون بن محمد يعزي بوفاة حرم سالم المزروعي ووالدة خميس النعيمي

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طحنون بن محمد يعزي بوفاة حرم سالم المزروعي ووالدة خميس النعيمي طحنون بن محمد يعزي بوفاة حرم سالم المزروعي ووالدة خميس النعيمي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس واجب العزاء إلى سالم الرضة المزروعي وأبنائه في وفاة المغفور لها «زوجته»، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الطوية في مدينة العين.

وأعرب سموه عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سموه مساء أمس واجب العزاء إلى خميس جمعة النعيمي وإخوانه في وفاة المغفور لها «والدتهم» وذلك في مجلس العزاء في منطقة الهيلي خليف بمدينة العين.

وتوجه سموه والحضور بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وأبناءها الصبر والسلوان.

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