«تنفيذي الشارقة» يعتمد ترخيص بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ترخيص نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة في إمارة الشارقة،

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية المهمة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وأوضح سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الأنشطة التجارية في الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً يدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات وعلى التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

شروط

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة يتضمن عدداً من الشروط الصحية والبيئية والإدارية التي تسهم في تقديم أفضل وأجود المواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المميزات والمحفزات التي تدعم أصحاب المشروعات وتنمي الحركة التجارية والاقتصادية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي المتعلق بتطوير الاستراتيجيات والخطط العامة، وأوضح علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الهيئة تعمل على دراسة مختلف الجوانب التطويرية في مطار الشارقة الدولي والتي نفذت عدداً منها بما يواكب الإقبال الكبير على المطار ولتوفير أفضل المرافق الخدمية للزوار والمسافرين وبما يحقق التكامل مع الجهات المختصة التي تعمل ضمن المجال ذاته وقدم المجلس شكره للهيئة على جهودها المبذولة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المقرر انعقادها يوم الخميس 9 ربيع الأول 1438ه الموافق 8 ديسمبر 2016 والمتضمنة مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، كما اطلع المجلس على المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إنشاء نادي الشارقة للصقارين.