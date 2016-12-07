محمد الشرقي يهنئ الحمودي لحصوله على الدكتوراه

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتب سموه في الديوان الأميري الرائد الدكتور عبدالله علي أحمد الصغيري الحمودي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات والطوارئ من جامعة سالفورد مانشستر في بريطانيا.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الصغيري وبارك له متمنياً له التوفيق في حياته العملية.

من جانبه شكر الحمودي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على هذا الاستقبال، مشيداً بدعمه الدائم للحركة العلمية والمتعلمين.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.