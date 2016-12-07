محمد بن راشد: علاقاتنا مع المملكة المتحدة قوية وراسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقات دولة الإمارات التاريخية مع المملكة المتحدة بقيت قوية راسخة وسط ظروف عالمية متغيرة، مشدداً على ضرورة توسيع آفاق هذه العلاقات في ضوء الرغبة المشتركة للبلدين بتحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة التاريخية، وتوسيع مجالاتها خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والمصارف، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على مختلف المستويات، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

لقاء

وقال سموه في تدوينات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أثناء لقائي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والتي تشارك كضيف شرف في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، ناقشنا مع رئيسة الوزراء أهم خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين.. وسط ظروف عالمية متغيرة بقيت علاقاتنا التاريخية قوية راسخة».

وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً ضرورة توسيع آفاق هذه العلاقات في ضوء الرغبة المشتركة للبلدين بتحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

يذكر أن دولة الإمارات تعتبر رابع أكبر شريك استراتيجي تجاري للمملكة المتحدة ويزورها سنوياً مليون ونصف المليون سائح بريطاني.

دعم «إكسبو»

من جانبها أكدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة مشاركة بريطانيا في إكسبو دبي 2020، مشيرة إلى دعم حكومتها هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات، ومشاركة شركات من القطاعين العام والخاص في بريطانيا في الإكسبو.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالرضا عبدالله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.