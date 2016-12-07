محمد بن راشد: قمة المنامة تعمق المسيرة الخليجية المشتركة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قمة المنامة تمثل حجراً إضافياً في صرح البناء الخليجي وتعميقاً لمسيرة خليجية مشتركة في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن دول مجلس التعاون اليوم بقوتها الاقتصادية وقواتها العسكرية وبنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية تمثل حاضنة للعرب وضمانة لاستقرار المنطقة.

وانطلقت مساء أمس أعمال القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوات لتكثيف التنسيق بين دول الخليج لمواجهة الأزمات والتعقيدات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والمتغيرات الدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: وصلنا بحمد الله لبلدنا البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون، متفائلين بأجواء البحرين ومتفائلين بقمة تعود بالخير على شعوب الخليج.

وأضاف سموه:«قمة المنامة تمثل حجراً إضافياً في صرح البناء الخليجي وتعميقاً لمسيرة خليجية مشتركة في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودول مجلس التعاون اليوم بقوتها الاقتصادية وقواتها العسكرية وبنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية تمثل حاضنة للعرب وضمانة لاستقرار المنطقة».

وتابع سموه: «أقول لشعوب الخليج لديكم مهمة عظيمة في هذا المجلس، وهي ترسيخ المواطنة الخليجية، والهوية المشتركة، ووحدة الصف وروح التسامح والتآخي، شعوبنا الخليجية المتضامنة التي تعمق حس الأسرة الواحدة هم الضمان لنجاح مسيرتنا الخليجية.. القادة منكم وبكم يستطيعون تحقيق المعجزات».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والوفد المرافق قد وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في اجتماعات القمة الــ37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت أعمالها في المنامة أمس وتختتم اليوم.

وكان في استقبال سموه، على أرض قاعدة الصخير الجوية، عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف راشد الزياني، وعدد من الشيوخ وأعضاء الحكومة البحرينية وكبار ضباط القوات المسلحة وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المنامة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غادر بحفظ الله ورعايته البلاد أمس إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات القمة.

ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد رفيع يضم: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالرضا عبدالله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.