محمد بن راشد يعزز مكانته ضمن أكثر زعماء العالم متابعة وتأثيراً عبر «تويتر»

عزز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانته ضمن أكثر زعماء العالم متابعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع ارتفاع عدد متابعي سموه بنسبة تقارب 37%أو مايعادل 1٫93 مليون متابع خلال عام واحد ليصل إلى 7.17 ملايين متابع بالمقارنة مع 5.24 ملايين متابع في ديسمبر 2015.

وتعبر معدلات النمو المسجلة عن الشعبية المتنامية لصفحات سموه على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر وفيسبوك ولينكد إن" والتي لا تقتصر على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وإنما أيضاً تضم أعداداً متنامية من المتابعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، خاصة وأن سموه رسخ نهجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي قناةً رئيسية للتواصل وإعلان المبادرات والقرارات المهمة، وهو ما تجسد في قيام سموه بالإعلان عن أكبر عملية إعادة هيكلة لمجلس الوزراء في تاريخ دولة الإمارات عبر سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع تويتر، حظيت بمتابعة واسعة النطاق من داخل وخارج المنطقة.

صدارة التغريدات

وقد كشف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في أحدث تقرير له أمس عن أن تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أعلن فيها عن إعادة تسمية أحد الشوارع الرئيسة في دبي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية احتلت صدارة قائمة التغريدات التي حصلت على أكبر عدد من مرات إعادة التغريد في الإمارات خلال العام 2016.

يذكر أن سموه يحتل مكانة متقدمة ضمن أكثر زعماء العالم متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورؤساء وزراء الهند وروسيا وتركيا.

على صعيد آخر أكد التقرير الذي نشرته «تويتر» أمس أن قائمة أبرز الشخصيات التي انضمت إلى عالم «تويتر» في دولة الإمارات خلال عام 2016 شملت سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي @HazzaBinZayed، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة @OhoodAlRoumi، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب @shamma، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة @ThaniAlZeyoudi، إلى جانب مبادرة صوت التسامح @VOTolerance.

وذكر التقرير الذي نشره تويتر أن أكثر التغريدات المرتبطة بالأحداث والتي حظيت باهتمام واسع في دولة الإمارات لعام 2016 شملت تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك، واحتلت المرتبة الأكثر تداولاً، حيث شوهدت أكثر من 10.7 مليارات مرة على مستوى العالم، وكان «#رمضان» هو أعلى وسم عربي في الإمارات العربية المتحدة. كما استمرت التحديثات التي يطلقها أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة الإماراتية على تويتر في احتلال مركز الصدارة في التفاعل وحركة المرور بين مستخدمي تويتر المحليين في الإمارات، مع أعلى شعبية بين المستخدمين في البلاد للوسوم المتعلقة بها.