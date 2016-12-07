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خليفة يعيّن محمد المعلا وكيلاً للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي

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خليفة يعيّن محمد المعلا وكيلاً للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي خليفة يعيّن محمد المعلا وكيلاً للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيلاً للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم. يعمل بهذا المرسوم رقم 181 لسنة 2016، اعتباراً من تاريخ صدوره.

خبرة

ويتمتع الدكتور المعلا بخبرة في المجال الأكاديمي والإداري تزيد على 16 عاماً، حيث أدى دوراً رئيسياً في تأسيس جامعة خليفة، وشغل فيها العديد من المناصب، وأسهم في إنشاء والإشراف على مراكز البحث العلمي التابعة للجامعة والقيادة والتوجيه الاستراتيجي لبرامج الدراسات العليا والبحوث فيها، إضافة إلى إدارة الملكية الفكرية للجامعة.

شهادات

وحصل الدكتور المعلا على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلى شهادة الماجستير في نظم الاتصالات ومعالجة الإشارات من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، وقبلهما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من كلية «اتصالات» للهندسة في دولة الإمارات.

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