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أشهر طبيب تجميل في العالم يهنىء هيفاء وهبي

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الثلاثاء 06-12-2016 22:44

بعد أن نشر دكتور التجميل سايمون أوريان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة للفنانة هيفاء وهبي وهي تحمل الجائزة التي فازت بها في حفل "Big Apple Music Awards!" فدخل السعودي تومي عمران الذي يعيش في تركيا على الخط، وعلق على حساب سايمون أوريان "هل أجريت تجميل لـ هيفا وهبي؟”"، فجاءه الجواب من الاخير "وهل يمكنني ان أنكر ذلك؟.
ويعرف عن الدكتور سايمون أنه طبيب التجميل المفضل لدى المشاهير في العالم وتقع عيادته في "بيفرلي هيلز" في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميريكية، وهي البلد الاحب إلى قلب هيفاء والتي تقصدها دائماً لتنفيذ بعض مشاريعها الفنية أو للنقاهة والإستجمام والتمتع بالغجازة مع الأصدقاء والأصحاب.
فهل تكون زيارات هيفاء وهبي المتكررة إلى الولايات المتحدة الأميركية لها علاقة في شكل او بآخر، بعمليات التجميل التي تفضل إجراءها هناك؟.
 

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سيدتي