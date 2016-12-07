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بالفيديو: ديفيد بيكهام في فيلم صغير للحد من العنف ضد الأطفال

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الثلاثاء 06-12-2016 22:51

ظهر النجم العالمي ديفيد بيكهام David Beckham في فيلم جديد مؤثر للتعبير عن الواقع الوحشي الذي يسبّبه الاعتداء البدني والإساءة النفسية للأطفال إلى الأبد.

ويظهر فيلم اليونيسف، ومدته 60 ثانية، مشاهد عنف ممارس ضدّ الأطفال؛ وذلك على شكل أوشام متحرّكة على جسم ديفيد بيكهام.

وتصوّر الرسوم المتحركة في الفيديو جميع أشكال العنف الشائع الذي يعاني منه الفتيان والفتيات في أماكن يجدر بهم أن يكونوا فيها آمنين.

وفي هذا السياق، قال بيكهام: "عندما أطلقت الصندوق ‘7‘ مع اليونيسف، التزمت بأن أبذل كلّ ما في وسعي لجعل العالم مكان أكثر أماناً للأطفال وللتحدث عن مسائل لها تأثير مدمر في حياتهم، ومنها العنف؛ فكل خمس دقائق، يموت طفل في مكان ما في العالم نتيجة العنف، وملايين الأطفال معرضون لخطر الاعتداء البدني والإساءة النفسية والعاطفية والاعتداء الجنسي الذي يمكنه أن يدمّر طفولتهم إلى الأبد".

وتابع:" آمل أن يلفت هذا المشروع الجديد الانتباه إلى هذه المسألة الملحّة فيوحي بالعمل، إذ إنّ العنف ضد الأطفال خطأ، وعلينا أن نعمل معاً كي نُنهيه."

وقد حثّ ديفيد بيكهام واليونيسف الناس على مشاركة الفيلم الجديد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية.

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