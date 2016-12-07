رحيل زوجة الفنان الكبير محمد صبحي

بعد معاناة طويلة مع المرض اللعين، توفيت ظهر اليوم السيدة نيفين رامز حرم الفنان المسرحي القدير محمد صبحي، بعد ساعات من مغادرته البلاد متوجهاً لمدينة دبي. ويسعى الفنان القدير للبحث عن أي وسيلة للعودة سريعاً لترتيب اجراءات ومراسم الدفن وقبول العزاء.

يذكر أن السيدة نيفين عانت طوال الفترة الماضية من أزمة صحية حادة وتردد أنها مصابة بالمرض اللعين، ورفض محمد صبحي العديد من دعوات المشاركة بفعاليات فنية عربية خوفاً من وفاتها أثناء غيابه، ولم يقبل دعوة السفر لدبي الا بعدما تلقى تطمينات من الفريق الطبي المعالج بتحسن حالتها الصحية.

السيدة نيفين هي الزوجة الوحيدة للفنان محمد صبحي وأم أطفاله، وتعد علاقتهما من أنجح الزيجات الفنية حيث تعرف عليها أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية وكانت وقتها راقصة بالية.