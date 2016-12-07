بالصور: تشييع جنازة زوجة الفنان محمد صبحي

شيعت منذ قليل، جنازة الفنانة نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد صراع مع المرض، بحضور عدد من الفنانين من بينهم الفنانة هالة صدقي، الفنان سامح الصريطي، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي طارق علام، والدكتور عمرو الليثي.

وكانت الراحلة تعالج من الأورام الخبيثة منذ عام 2011 وتلقت العلاج لفترة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتمي لعائلة فنية، فـ عمها هو الفنان محمود رضا، رائد الفن الشعبي، وشاركت في عدد من الأعمال وكان أول أعمالها هو فيلم "أجازة نص السنة"، والذي شاركت فيه وهي طفلة، ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد العالي بالفنون المسرحية، وعملت في بداية حياتها مع فرقة "رضا" للفنون الشعبية كمؤدية وأدارت الفرقة أيضاً لفترة، من أبرز أعمالها "أنت حر" و"هاملت"، كما عملت كمساعد مخرج بمسرحية "كارمن" عام 2000.