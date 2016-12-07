أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: تشييع جنازة زوجة الفنان محمد صبحي

Google+ Print

الأربعاء 07-12-2016 00:13

شيعت منذ قليل، جنازة الفنانة نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد صراع مع المرض، بحضور عدد من الفنانين من بينهم الفنانة هالة صدقي، الفنان سامح الصريطي، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي طارق علام، والدكتور عمرو الليثي.

وكانت الراحلة تعالج من الأورام الخبيثة منذ عام 2011 وتلقت العلاج لفترة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتمي لعائلة فنية، فـ عمها هو الفنان محمود رضا، رائد الفن الشعبي، وشاركت في عدد من الأعمال وكان أول أعمالها هو فيلم "أجازة نص السنة"، والذي شاركت فيه وهي طفلة، ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد العالي بالفنون المسرحية، وعملت في بداية حياتها مع فرقة "رضا" للفنون الشعبية كمؤدية وأدارت الفرقة أيضاً لفترة، من أبرز أعمالها "أنت حر" و"هاملت"، كما عملت كمساعد مخرج بمسرحية "كارمن" عام 2000.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي