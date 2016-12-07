رثاء مؤثر جداً من محمد صبحي لزوجته نيفين رامز

ودع الفنان محمد صبحي زوجته ورفيقة الدرب الفنانة نيفين رامز بعبارات مؤثرة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وأكد قبول العزاء في الفقيدة يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

صبحي كتب عبر حسابه الرسمي : "رحلت رفيقة عمري وعماد الأسرة وقوة العائلة.. رحلت زوجتي الحبيبة نيفين حسين رامز.. البقاء لله ..الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ٦ أكتوبر".

وبعدها نشر أدمن الصفحة مؤكداً أن الأسرة ستتقبل العزاء في الفقيدة مساء يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.