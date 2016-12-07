أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رثاء مؤثر جداً من محمد صبحي لزوجته نيفين رامز

Google+ Print

الأربعاء 07-12-2016 00:19

ودع الفنان محمد صبحي زوجته ورفيقة الدرب الفنانة نيفين رامز بعبارات مؤثرة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وأكد قبول العزاء في الفقيدة يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

صبحي كتب عبر حسابه الرسمي : "رحلت رفيقة عمري وعماد الأسرة وقوة العائلة.. رحلت زوجتي الحبيبة نيفين حسين رامز.. البقاء لله ..الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ٦ أكتوبر".

وبعدها نشر أدمن الصفحة مؤكداً أن الأسرة ستتقبل العزاء في الفقيدة مساء يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي