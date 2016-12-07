رثاء مؤثر جداً من محمد صبحي لزوجته نيفين رامز
الأربعاء 07-12-2016 00:19
ودع الفنان محمد صبحي زوجته ورفيقة الدرب الفنانة نيفين رامز بعبارات مؤثرة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وأكد قبول العزاء في الفقيدة يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
صبحي كتب عبر حسابه الرسمي : "رحلت رفيقة عمري وعماد الأسرة وقوة العائلة.. رحلت زوجتي الحبيبة نيفين حسين رامز.. البقاء لله ..الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ٦ أكتوبر".
وبعدها نشر أدمن الصفحة مؤكداً أن الأسرة ستتقبل العزاء في الفقيدة مساء يوم الخميس القادم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.