من هي السيدة التي كرهتها الأميرة ديانا "حتى الموت"؟

بعد مرور عقدين على رحيل الأميرة ديانا، مازالت حياتها تشكل اللغز الأكبر في حياة العائلة الملكية البريطانية. ففي تقرير جديد نشرته مجلة Gala بنسختها الفرنسية، تبيّن أن الليدي كانت كانت تغار من مربية ولديها ويليام وهاري.

وكشفت المجلة المذكورة أن ديانا كانت تكره المربية ألكسندرا ليغي بوركي الملقبة بـTiggy "حتى الموت".

وأشار التقرير إلى أن ديانا لم تحتمل قيام المربية بتدليل ولديها والاهتمام بهما، وقد أظهرت عدم تقبلها لوجودها حتى قبل أن تتعرف إليها. فقد كانت تخاف بطريقة غير منطقية من أن تحتل المرأة مكانتها في قلوب ولديها وزوجها.

وحسب ما جاء في التقرير، أكثر ما كان يثير استياء الأميرة، هو أن زوجها الأمير تشارلز وظف صديقة طفولته لتهتم بولديه فور انفصاله عنها، وأنّ الأميرين أظهرا تعلقهما بالفتاة السمراء التي كانت ترافق كلّ تحركاتهما.

ولأن ديانا فشلت في إخفاء غيرتها، طلبت من الأمير تشارلز أن يقدّم لها تقريراً دقيقاً عن قدرات Tigg، كما رغبت في أن تتصل بها الأخيرة يومياً لتُعلمها بما يقوم به هاري وويليام. ووفقاً للمجلة، كانت الأميرة تعيش نوبات غضب كبيرة بعد كل اتصال، وكانت ترغب التخلص منها بشتى الوسائل.

ولفتت مجلة Gala إلى أن ديانا كانت تعتقد أنّ علاقة سرية تجمع المربية وزوجها السابق، خصوصاً بعدما انتشرت الشائعات في هذا الشأن، وكادت غيرتها تبلغ حدّ الجنون، لا سيما حين أخبرها أحد المقربين منها أنّ Tiggy أجهضت طفلاً كانت ستنجبه من تشارلز.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن