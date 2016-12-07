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القوات السورية تقترب بشدة من حلب القديمة

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القوات السورية تقترب بشدة من حلب القديمة القوات السورية تقترب بشدة من حلب القديمة

>بيروت (رويترز)

اقترب الجيش السورى وحلفاؤه من مناطق قرب حلب القديمة اليوم الثلاثاء وبدا أقرب من أى وقت مضى من تحقيق أهم انتصار في الحرب المستعرة منذ أكثر من خمسة أعوام بطرد المعارضة من آخر معقل حضرى.

 

وقالت المعارضة اليوم الثلاثاء إنها لن تغادر حلب أبدا بعد تقارير أفادت بأن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا يجهزون للاجتماع لبحث استسلام وإجلاء المعارضة من الأراضي التى لا تزال تخضع لسيطرتها فى حلب.

 

وقالت روسيا اليوم الثلاثاء إن قوات السورية سيطرت على خمسة أحياء أخرى في شرق حلب.

 

ونسبت وكالات أنباء إلى وزارة الدفاع الروسية القول إن الجيش السورى سيطر حتى الآن على 35 حيا كان يخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

 

وتبدو الحكومة الآن أقرب إلى النصر من أى وقت مضى منذ عام 2012 أى بعد عام من حمل المعارضة السلاح للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد فى حرب أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نصف سكان سوريا وفجرت أسوأ أزمة لاجئين فى العالم.


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