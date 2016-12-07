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سقوط مسئول بالشركة المصرية لتوريد السكر بحوزته 50 طنا قبل بيعها بقنا

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سقوط مسئول بالشركة المصرية لتوريد السكر بحوزته 50 طنا قبل بيعها بقنا سقوط مسئول بالشركة المصرية لتوريد السكر بحوزته 50 طنا قبل بيعها بقنا

>قنا – وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع مباحث من ضبط مسئؤل الشركة المصرية  لبيع السكر بمركز أبوتشت، لاتهامه بتحزين كميات كبيرة من السكر لبيعها فى الأسواق مستغلاً حالة النقص الموجود فى السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطارًا يفيد ضبط 50 طنا من السكر داخل أحدى المخازن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسئؤل بالشركة المصرية  فى مركز أبوتشت، وكشفت التحريات، أن المتهم قام بتخزين كميات السكر لبيعهما فى السوق السوداء لتربح من منها.

 

وبمناقشة اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أيمن فتحى مدير المباحث وباشرت النيابة التحقيقات.


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