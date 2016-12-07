ضبط 28 كيلو بانجو بحوزة عاملين بقصد الاتجار بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

القى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على عاملين يتاجران فى المواد المخدرة وبحوزتهما 28 كيلو بانجو خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليهى مدير أمن أسيوط، اخطارآ من ادارة مكافحة المخدرات يفيد ضبط"أ.س.ر. م" 37 سنة عامل مقيم طما سوهاج ، و" س م ا" 30 سنة عامل مقيم الغنايم قبلي دائرة مركز الغنايم أثناء استقلالهما السيارة رقم (51932) ملاكي أسيوط قيادة الثانى وبحوزتهما 14 لفافة من البانجو المخدر تزن حوالي 28 كيلو جرام بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المواد المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.