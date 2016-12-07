عائلة تتهم كاهن بالمنيا بضم ارضهم لكنيسه العذراء.. والكنيسة ترد: اشتريناها

قنا – هند المغربى

أكد بيشوى عزيز نصر المحامى وأحد ورثة عائلة عزيز دانيال مكسيوس، بمحافظة المنيا، أنه وعائلته واشقائه القُصر وأبناء عمومته يمتكلون قطعة أرض زراعيه بقرية الرحمانيه قبلى التابعه لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا بمساحة 8 قراريط يعيشون على خيراتها منذ سنوات طويله.

وأضاف بيشوى أن عمهم ليس بشقيق قام ببيع نصيبه من الأرض الى القمص مكارى حلمى احد كهنة كنيسه العذراء بالقرية الملاصقه للأرض والذى أراد ان يشترى باقى الارض لتوسيع نطاق الكنيسه ولكن الاسر التى تعيش على خيرات الأرض الزراعيه وتعول عدد من الاطفال لم توافق على البيع الا ان القمص مكارى حلمى قام بتحرير عقد بكامل مساحة الارض لاحد الاشخاص دون وجه حق.

وقال بيشوى اننا لجأنا على الفور الى الانبا تكلا اسقف دشنا التابعه لها كنيسه الرحمانيه الذى رفض التدخل وطالبهم باللجوء الى القضاء لحل النزاع ، قائلا: بعد تهديدات لاجبارنا على بيع الارض فوجئنا السبت الماضى بقيامهم بتجريف الارض الزراعيه التى تعتبر قوت اكثر من اسرة فى العائلة تمهيدا لضمها للكنيسه.

وناشد بيشوى وعائلته من خلال فاكسات قاموا بإرسالها كلا من وزير الداخليه ورئيس جهاز الامن الوطنى والبابا تواضروس وفضيلة شيخ الازهر ومدير امن قنا بالتدخل لحل النزاع وانقاذ عائلتهم من الضياع متهمين الانبا تكلا بالتواطؤ فى الاستيلاء على حقوق وميراث اليتامى لتوسيع كنيسه العذراء.

ومن جانبه قال الأنبا تكلا اسقف دشنا فى تصريحاته لليوم السابع أن كنيسه العذراء شيدت على أرض ملك الانبا بولس العابد فى الثلاثنيات من القرن الماضى وتوفى فى السبعنيات وكان هناك نزاع قانونى بين المطرانيه وبنك ناصر وانتهت القضية لصالح المطرانيه.

وأضاف الأنبا تكلا أن ماتردد عن الاستيلاء على أراضى زراعية لتوسيع الكنيسه غير صحيح وأن اصحاب الشكوى لايملكون الأرض الا انهم جزء من عائلة كبيره تمتلك قطعة الأرض لافتا ان هناك محاولات من اصحاب الشكوى للضغط على الكنيسه لشراء قطعة الأرض بسعر أكثر من المستحق الا ان الكنيسه لا تملك هذا المبلغ.

ومن جانبه قال مرقص سيريال عبد النور محامى كنيسه العذراء بقرية الرحمانية ان قطعة الارض محل النزاع مساحة 7 قراريط و13 سهم تم شراء 4 قراريط و16 سهم من عدد من الورثه بعقود محرره فعليا وبعد توقيعهم على عقد نهائي وبعد الاتفاق على باقى مساحة الارض 3 قراريط الا سهمين وقام امجد شقيق بيشوى بالتوقيع رفضوا تسليم الارض الا بعد الانتهاء من شراء باقى ميراثهم الذى عليه نزاع مع اقاربهم لافتا ان الكنيسه تملك عقد بمساحة الارض كامله من مورثهم قبل دخول الورثه فى النزاع مشيرا الى انه لم يتم تجريف الارض.