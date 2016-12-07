هاشتاج "أولمبياد ريو" الأول بـ2016 على "تويتر".. و"ترامب" بالمركز الـ8

كتبت نورهان مجدى

كشف موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن قائمة لأكثر 10 هاشتاجات تم تداولها خلال العام 2016، وكانت أولمبياد ريو دى جانيرو فى المقدمة، بينما احتل الرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" – وهو الشخص الوحيد الذى تضمنته القائمة - المرتبة الثامنة، حسبما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

1- دورة الألعاب الأولمبية بريو دى جانيرو #Rio2016

تربعت الألعاب الأولمبية بريو على المركز الأول لقائمة تويتر لأكثر هاشتج متداول خلال هذا العام، إذ تفاعل كثير من نجوم الرياضة على موقع التواصل من خلال نشر الصور وشكر الجماهير.

2 - انتخابات الرئاسة الأمريكية #Election2016

إن نتيجة الانتخابات الأمريكية كانت ستعتبر تاريخية أيًا ما كانت، سواء بفوز دخيل سياسى أو أول إمرأة أمريكية لتسكن البيت الأبيض، بحسب الشبكة.

وأعلن تويتر، إن فوز ترامب قد حطم وسائل الإعلام، إذ وصلت التغريدات المستخدمة هاشتاج الانتخابات الأمريكية إلى أكثر من 75 مليون تغريدة فى الوقت الذى أعلن فيه فوزه.

ووفقًا لموقع التواصل "تويتر"، فإن التغريدة التى لاقت أكثر مشاركة كانت لمنافسته الديمقراطية "هيلارى كلينتون" عندما وجهت رسالة للفتيات الصغيرات بعد خسارتها تقول لهم: "ألا يشكن فى أنهن قويات ويستحقن كل فرصة فى العالم".

3 - لعبة بوكيمون جو #PokemonGo

اجتاحت لعبة البوكيمون العالم إذ سجلتها شركة "أبل" كأكثر تطبيق لاقى تحميلات فى خلال أسبوع إطلاقه الأول.

وتم تحميل اللعبة أكثر من 500 مليون مرة، بحسب الشبكة الأمريكية.

4 - بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم #Euro2016

أصبحت أيسلندا أصغر دولة تتأهل لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، واحتل انتصارها على إنجلترا مضمون أغلب التغريدات فى المملكة المتحدة، والذى تجاوز التغريدات عن تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

5 - الأوسكار #Oscars

يطرت على جوائز الأوسكار احتجاجات عبر هاشتاج #OscarsSoWhite بعد أن غاب ترشيحات الفنانين الذين ينتمون للأقليات للعام الثانى على التوالى.

6 - انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى #Brexit

إن تصويت بريطانيا فى استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قد أرسل موجة صادمة جعلت الهاشتاج فى المرتبة السادسة هذا العام.

7 - حركة حياة السود مهمة #Blacklivesmatter

إن حركة "حياة السود مهمة" قد أحدثت جدلًا واسعًا خلال هذا العام، واحتلت على هذا الأساس المركز السابع ضمن قائمة أكثر هاشتاج تداولًا.

وبدأت الحركة - التى تهدف للتخلص من العنف ضد الأشخاص السود فى أمريكا- بهاشتاج يحمل نفس الاسم على وسائل التواصل الاجتماعى عام 2012 بعد مقتل "ترايفون مارتن" فى فلوريدا.

8 - ترامب #Trump

آثار فوز "دونالد ترامب" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية تعليقات واسعة ما بين تهنئة وقلق دبلوماسى ومشاهد ساخرة من خلال برنامج "ساترداى نايت لايف" الكوميدى الأمريكى.

ويعتبر "ترامب" هو الشخص الوحيد الذى انضم إلى القائمة.

9- أرقد فى سلام #RIP

تداول هذا الهاشتاج لنعى المشاهير الذين وافتهم المنية خلال هذا العام، مثل الممثل ومغنى الروك البريطانى "ديفيد بوى" والملاكم الأمريكى "محمد على كلاى" والمغنى الكندى "ليونارد كوهين".

10- صراع العروش #GameOfThrones

احتل المسلسل الأمريكى الشهير "جيم أوف ثرونز" المركز العاشر ضمن قائمة أهم هاشتاجات لهاذا العام، إذ أعلنت الشركة المنتجة HBO فى يوليو الماضى أن الموسم الثامن من المسلسل ستكون الأخيرة.