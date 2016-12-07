أهالي عزبة البرج بدمياط يطالبون بتحويل نقطة الشرطة إلى قسم لتعزيز الأمن

دمياط - معتز الشربينى

ناشد أهالى مدينة عزبة البرج بدمياط اللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط تحويل نقطة شرطة عزبة البرج إلى قسم شرطة لتعزيز الأمن بالمدينة.

وقال حسن خلف أحد أبناء المدينة، الثلاثاء، لـ"اليوم السابع" أن عزبة البرج بلغ تعداد سكانها كمدينة والقرى المجاروة لها 100 ألف مواطن وأن المدينة بها فرع للبنك الأهلي المصري ومحلات ذهب ومستشفى ومدارس وغيرهما من الأماكن التى تحتاج لتواجد أمنى، ومازال يقوم بخدمة كل ذلك نقطة شرطة بامكانيات محدودة.

ويضيف محمد عبيد أحد أبناء المدينة إن مدينة بحجم عزبة البرج تحتاج إلى قسم شرطة كامل لاستيعاب هذا التطور فى تعداد السكان، خاصة أن المكان يسمح بذلك وتم الموافقة على تحويل نقطة شرطة عزبة البرج إلى قسم شرطة فى عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط إنه تم بالفعل إخطار الوزارة بهذا المطلب، وجارى حالياً إعداد دراسة جدوى له، وهو يعتبر فى إطار خطة مديرية أمن دمياط، وسيتم التنفيذ قريباً، بعد توفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية.