أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة الموارد المائية توصى بإخلاء 50 مترًا بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ

Google+ Print
لجنة الموارد المائية توصى بإخلاء 50 مترًا بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لجنة الموارد المائية توصى بإخلاء 50 مترًا بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ

عُقدت أمس لجنة من الموارد المائية لمتابعة العشوائيات وتحديد الأماكن الخطرة بمجرى السيل وباطن الجبل بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، وحددت اللجنة 50 مترًا كحد أمان من مجرى السيل، وطالبت الجنة المواطنين بإخلاء هذه المساحة، وأوصت بتوفير أماكن بديلة قبل الإخلاء طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان.

 

وصرح هيثم حسن أمين اتحاد شباب جنوب سيناء لحزب المؤتمر واحد سكان المنطقة، بأن أهالى المنطقة تحفظوا على هدم بيوتهم، دون وضع آليات واضحة تضمن حقوقهم فى اقامتهم هم وأسرهم فى أماكن تليق بهم.

 

وأشار هيثم إلى أنه لابد من تحديد واضح للتعويضات التى تقدم لهؤلاء السكان حيث إنهم أنفقوا كل ما لديهم فى سبيل إقامة هذه المساكن مطالبا والمسئولين بالمحافظة بتوفير مساكن بديلة لمن هم فى أماكن خطرة تكون آدمية، والسعى الفورى والسريع فى تفعيل القرار رقم "1" لسنة 2014 الخاص بتقنين الأوضاع الذى أصدره رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لباقى المواطنين كما كفل لهم الدستور والقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي