لجنة الموارد المائية توصى بإخلاء 50 مترًا بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ

عُقدت أمس لجنة من الموارد المائية لمتابعة العشوائيات وتحديد الأماكن الخطرة بمجرى السيل وباطن الجبل بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، وحددت اللجنة 50 مترًا كحد أمان من مجرى السيل، وطالبت الجنة المواطنين بإخلاء هذه المساحة، وأوصت بتوفير أماكن بديلة قبل الإخلاء طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان.

وصرح هيثم حسن أمين اتحاد شباب جنوب سيناء لحزب المؤتمر واحد سكان المنطقة، بأن أهالى المنطقة تحفظوا على هدم بيوتهم، دون وضع آليات واضحة تضمن حقوقهم فى اقامتهم هم وأسرهم فى أماكن تليق بهم.

وأشار هيثم إلى أنه لابد من تحديد واضح للتعويضات التى تقدم لهؤلاء السكان حيث إنهم أنفقوا كل ما لديهم فى سبيل إقامة هذه المساكن مطالبا الحكومة والمسئولين بالمحافظة بتوفير مساكن بديلة لمن هم فى أماكن خطرة تكون آدمية، والسعى الفورى والسريع فى تفعيل القرار رقم "1" لسنة 2014 الخاص بتقنين الأوضاع الذى أصدره رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لباقى المواطنين كما كفل لهم الدستور والقانون.