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مدرب الأوليمبى: شيكابالا اجتمع بـ"جنش" بعد لقاء الداخلية لحل أزمته

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مدرب الأوليمبى: شيكابالا اجتمع بـ"جنش" بعد لقاء الداخلية لحل أزمته مدرب الأوليمبى: شيكابالا اجتمع بـ"جنش" بعد لقاء الداخلية لحل أزمته

> كتب أحمد طارق

أكد نبيل محمود، المدير الفنى لفريق الأوليمبى، أن محمود حنش حارس الزمالك، خاض مران وحيد "سرا" مع حراس الأوليمبى، وتم الترحيب به على أكمل وجه، لكونه من أبناء الفريق.

 

أضاف نبيل محمود، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار " أنه علم بتلقى جنش عرضا من أحد الأندية للرحيل عن الزمالك، مما دفعه للتوسط مع المسئولين بالقلعة البيضاء لإيجاد حل لأزمة الحارس فى أسرع وقت.

 

وتابع المدير الفنى للأوليمبى، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، اجتمع مع جنش عقب لقاء الداخلية بالدورى، لحل أزمته، ومن بعدها أغلق الحارس هاتفه ولم يتمكن من التواصل معه.


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مصر 365

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