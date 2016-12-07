ألمانيا تستضيف أكبر معرض لرمسيس الثاني منذ الحرب العالمية

عاش الفرعون رمسيس الأكبر 90 عاماً، حكم خلالها 66 عاماً ويعد الفرعون الأكثر شهرة. مدينة كارلسروهه استضافت 260 قطعة من مقتنياته وأقامت حفلاً ومعرضاً للاحتفاء به في ألمانيا تحت عنوان "رمسيس – الإله الحاكم على ضفاف النيل".عاش الفرعون المصري رمسيس الثاني بين عامي 1303 و1213 قبل الميلاد، وبنى مدينة "بي رمسيس" في دلتا النيل لتصبح عاصمته الجديدة وشيد معبد أبو سمبل وقاد بلاده لفترة طويلة تخللتها في البدء حروب عدة ومن ثم تلتها سنوات طويلة من السلام والرخاء.

مدينة كارلسروهه الألمانية أقامت احتفالاً خاصاً برمسيس الثاني تحت عنوان "رمسيس – الإله الحاكم على ضفاف النيل"، وخلاله يستضيف متحف المدينة في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر قطعاً فنية تجسد حياة وإنجازات الفرعون رمسيس الثاني. يستمر العرض لغاية الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2017 ويعرض 260 قطعة خاصة برمسيس الثاني من عدة متاحف أوروبية وألمانية، بينها 50 قطعة من متحف اللوفر، أشهرها تمثال رمسيس المنقوش بصحبة الإله حورس.

ويعتبر المعرض في كارلسروهه أكبر عرض لرمسيس الثاني منذ العرض الذي أقيم في باريس قبل 40 عاماً، حسب ما ذكر متحف كارلسروهه. ومن ضمن المعروضات منحوتات خاصة للفرعون ونسخ عن اتفاقية السلام التي وقعها، والتي تعد أقدم اتفاقية سلام في العالم، بالإضافة إلى وثائق صادرة عن بلاط الفرعون و"قالب" لصدر رمسيس يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار تم عمله في سنة 1873 بلندن باستخدام سبعة أطنان من حجر الغرانيت. ولم تعرض هذه النسخة للعامة منذ الحرب العالمية الثانية.

كما ستعرض نسخة مصغرة من مدينة "بي رمسيس" خصص لها متحف كارلسروهه مساحة ألف متر مربع من المعرض. هذا ويعد رمسيس الثاني أحد أهم الفراعنة، ولذلك سمي "رمسيس الأكبر"، ويُعتقد أنه أنجب 100 طفل وحكم لمدة تصل إلى 66 عاماً بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)

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