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ضبط 200 طن أرز بحوزة تجار بالحامول بعد حجبها عن التداول بكفر الشيخ

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ضبط 200 طن أرز بحوزة تجار بالحامول بعد حجبها عن التداول بكفر الشيخ ضبط 200 طن أرز بحوزة تجار بالحامول بعد حجبها عن التداول بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث بكفر الشيخ، الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ برئاسة المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 200 طن أرز منها "150 طن أرز شعير ، 50 طن أرز أبيض" ، بحوزة عدد من التجار بالحامول، تحررت المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على الكميات، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وقال المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملة المشتركة بين مباحث التموين ومديرية التموين تمكنت من ضبط 200طن من الأرز لدى عدد من  التجار بالحامول حجبوها عن التداول فى الأسواق.

 

وأضاف طلحة ، لـ" اليوم السابع"، أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين من التجار، وإعادة طرح الكميات المضبوطة فى الأسواق عقب قرار النيابة العامة.

 


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