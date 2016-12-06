موجز أخبار مصر للساعة 10.. سامح شكرى لـ"CNN": 30 يونيو ثورة مكتملة الأركان

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها القبض على مستريحة بدمياط جمعت 10 ملايين جنيه من 14 شخصا بحجة توظيفها ، ورد وزير الخارجية على مذيع "سى إن إن"، بأن 30 يونيو ثورة شعبية مكتملة الأركان، وإعلان الخارجية الروسية أنها تبذل لكل جهدها لإعادة السياح الروس للمنتجعات المصرية.

وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:



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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بدمياط القبض على "رشا.س" والمتهمة بالنصب على 14 شخصًا وجمعت منهم 10 ملايين جنيه بحجة توظيفها مقابل نسبة ربح لهم.



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أجرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حركة تنقلات شملت نقل العميد عصام العزب رئيس قطاع شمال القاهرة، إلى مديرية أمن البحر الأحمر، ونقل العميد محمد الآلفى رئيس قطاع غرب القاهرة، إلى مديرية أمن القليويبة، ونقل اللواء وائل جبريل من مباحث أداب القاهرة، إلى الإدارة العامة للآداب.



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اعترض وزير الخارجية سامح شكرى على مقدمة المذيع وولف بليتزر خلال حواره على قناة CNNالأمريكية، التى وصف خلالها ما جرى فى مصر بالانقلاب.



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أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول الحكم الشرعى فى نقل الأعضاء البشرية، أنه جائز شرعا حال توافر الشروط، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.



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أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية فى مدينة نيجنى نوفجورود الروسية سيرجى مالوف، أنه بعام 2016 أصبح من الملاحظ أن هناك موضوعا حيويا للغاية وهو محاولة حل مسألة عطلة السياح الروس فى الخارج.



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أكد محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الحكومة أعادت الحق لأصحابه بإلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة، لافتا إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا، والفجوة التى تحدث بنسبة 2% ليست فجوة، ولم تصل إلى 25% كما قيل.



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صرح المهندس هاني العدوى، رئيس سلطة الطيران المدني المصرى، أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران سواء لتسيير الرحلات الداخلية أو الدولية، بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمنى معلن ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط التى تصدر عن سلطة الطيران المدنى.



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غادر اليوم الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجهاً إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.



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قالت الطفلة سهير محمود، 10 سنوات، إن والدها يعاملها معاملة سيئة ويعاقبها بسبب ذهابها عند جيرانها، ويغلق عليها المنزل بـ"القفل" بمفردها، مشيرة إلى أن زوجة والدها تذهب إلى أهلها، فيما يغادر والدها إلى العمل ويتركانها وحيدة فى المنزل.

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أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى واتحاد الصناعات المصرية بحضور وزير الصناعة



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انضم الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إلى الاجتماع الذى يعقده المجلس الأعلى للصحافة، حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بمقر المجلس، بحضور عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة

دعا محمد بدراوى، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لجنة الإسكان والمرافق إلى مراجعة أزمات الاستثمار العقارى بكل أشكالها، لما يمثله هذا القطاع من أهمية فى التنمية بمصر.