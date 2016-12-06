وصول 21 متهما من أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء لنيابة الأموال العامة

كتب محمود نصر

وصل منذ قيل 21 متهما من أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدا لبدء التحقيق معهم، وتوجيه الاتهامات لهم، ومواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية ومحاضر الضبط.

وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية ​وبيعها بمبالغ مالية كبيرة .

وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا، محضر تحريات حول الواقعة، محاضر القبض على المتهمين وأحراز النيابة، تمهيدا لمباشرة التحقيق مع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والذى تبين أن أحدهم يعمل طبيب المستشار الطبى لإحدى سفارات الدول العربية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن، ​منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية و وسطاء وسماسرة بحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات​​ ذهبية، وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة، وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الإتجار، وتم تفتيش 10 مراكز طبية و مراكز تحاليل .

وتضم قائمة المتهمين كلا من "شريف إبراهيم أبو الحسن السيد" ، و "محمد حاتم عبد الحميد صبرى"، و " محمد على محمد" و " الطبيب سمير مورس حنا – الطبيب سعد أحمد الباشا (نساء وتوليد)- طبيب أحمد رجب عبدالواحد (تخدير) – طبيب أيمن إبراهيم محمد - أحمد محمد - محمد على محمد - وائل فؤاد حسن".